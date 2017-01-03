П.Клімкін та голова ОБСЄ дійшли до розуміння щодо посилення потенціалу СММ на Донбасі

"Значна увага в ході візиту приділялася питанням діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у контексті моніторингу за виконанням Мінських домовленостей. Сторони дійшли розуміння про необхідність подальшого посилення потенціалу Місії, у тому числі її технічного оснащення", - йдеться в повідомленні.

С.Курц висловив запевнення у готовності Австрійського головування докладати максимальних зусиль для врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей. Сторони були єдині в тому, що першочерговим заходом у цьому зв’язку має стати досягнення сталого припинення вогню.

Як повідомляв УНН, П.Клімкін та голова ОБСЄ С.Курц відвідали офіс СММ ОБСЄ в Маріуполі