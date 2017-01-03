П.Клімкін та голова ОБСЄ дійшли до розуміння щодо посилення потенціалу СММ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павто Клімкін таДіючоий голова ОБСЄ, Федеральний міністра європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії дійшли до розуміння щодо посилення потенціалу СММ на Донбасі, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС.
"Значна увага в ході візиту приділялася питанням діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у контексті моніторингу за виконанням Мінських домовленостей. Сторони дійшли розуміння про необхідність подальшого посилення потенціалу Місії, у тому числі її технічного оснащення", - йдеться в повідомленні.
С.Курц висловив запевнення у готовності Австрійського головування докладати максимальних зусиль для врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей. Сторони були єдині в тому, що першочерговим заходом у цьому зв’язку має стати досягнення сталого припинення вогню.
Як повідомляв УНН, П.Клімкін та голова ОБСЄ С.Курц відвідали офіс СММ ОБСЄ в Маріуполі