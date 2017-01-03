П.Климкин и глава ОБСЕ пришли к пониманию по усилению потенциала СММ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и действующий глава ОБСЕ, Федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии пришли к пониманию по усилению потенциала СММ на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Значительное внимание в ходе визита уделили вопросам деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в контексте мониторинга за выполнением Минских договоренностей. Стороны пришли к пониманию о необходимости дальнейшего усиления потенциала Миссии, в том числе ее технического оснащения", - говорится в сообщении.
С.Курц выразил заверения в готовности Австрийского председательства прилагать максимальные усилия для урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Стороны были едины в том, что первоочередной мерой в этой связи должно стать достижение устойчивого прекращения огня.
Как сообщал УНН, П.Климкин и глава ОБСЕ С.Курц посетили офис СММ ОБСЕ в Мариуполе.