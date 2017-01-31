П.Клімкін та голова МЗС Данії не можуть потрапити до Широкиного через обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та голова МЗС Данії Андерс Самуельсен не можуть потрапити до Широкиного на Донеччині через обстріли з боку бойовиків. Про це голова МЗС України написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Через постійні обстріли з боку російських окупаційних військ не можемо потрапити з данським колегою до Широкиного", - повідомив П.Клімкін.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін і голова МЗС Данії Андерс Самуельсен відправилися з Дніпра до Маріуполя.