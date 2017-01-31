П.Климкин и глава МИД Дании не могут попасть в Широкино из-за обстрелов

"Из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск не можем попасть с датским коллегой в Широкино", - сообщил П.Климкин.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Дании Андерс Самуэльсен отправились из Днепра в Мариуполь.