П.Климкин и глава МИД Дании не могут попасть в Широкино из-за обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Дании Андерс Самуэльсен не могут попасть в Широкино Донецкой области из-за обстрелов со стороны боевиков. Об этом глава МИД Украины написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск не можем попасть с датским коллегой в Широкино", - сообщил П.Климкин.
Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД Дании Андерс Самуэльсен отправились из Днепра в Мариуполь.