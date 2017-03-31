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П.Клімкін та Ф.Могеріні обговорили провокативні кроки РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Сьогодні, 31 березня, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у ході візиту до Брюсселя провів зустріч з Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики, Віце-президентом ЄК Федерікою Могеріні, передає УНН, з посиланням на прес-службу МЗС.

Ключовою темою зустрічі стало загострення безпекової ситуації на сході України та провокативні кроки РФ та підтримуваних нею бойовиків, передусім захоплення українських підприємств на непідконтрольних Уряду територіях, введення в обіг російської валюти, запровадження квазі-податкової та банківської систем тощо. Міністр закордонних справ України наголосив, що ці кроки є свідомим порушенням Мінських домовленостей, які потребують рішучої реакції з боку Європейського союзу.

П.Клімкін також висловив сподівання на швидке завершення внутрішніх процедур ЄС для надання безвізового режиму для українських громадян, а також завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію.

Сторони також обговорили графік подальшого двостороннього діалогу, зокрема питання підготовки до проведення цьогорічного Саміту Україна-ЄС.

Як повідомляв УНН, А.Аваков закликав не перебільшувати значення провокацій з боку Росії.

Українські Національні Новини

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