П.Клімкін та Ф.Могеріні обговорили провокативні кроки РФ

Ключовою темою зустрічі стало загострення безпекової ситуації на сході України та провокативні кроки РФ та підтримуваних нею бойовиків, передусім захоплення українських підприємств на непідконтрольних Уряду територіях, введення в обіг російської валюти, запровадження квазі-податкової та банківської систем тощо. Міністр закордонних справ України наголосив, що ці кроки є свідомим порушенням Мінських домовленостей, які потребують рішучої реакції з боку Європейського союзу.

П.Клімкін також висловив сподівання на швидке завершення внутрішніх процедур ЄС для надання безвізового режиму для українських громадян, а також завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію.

Сторони також обговорили графік подальшого двостороннього діалогу, зокрема питання підготовки до проведення цьогорічного Саміту Україна-ЄС.

Як повідомляв УНН, А.Аваков закликав не перебільшувати значення провокацій з боку Росії.