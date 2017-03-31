П.Климкин и Ф.Могерини обсудили провокационные шаги РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Сегодня, 31 марта, министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе визита в Брюссель провел встречу с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом ЕК Федерикой Могерини, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.
Ключевой темой встречи стало обострение ситуации безопасности на востоке Украины и провокационные шаги РФ и поддерживаемых ею боевиков, прежде всего захват украинских предприятий на неподконтрольных Правительству территориях, введение в оборот российской валюты, введение квази-налоговой и банковской систем и тому подобное. Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что эти шаги являются сознательным нарушением Минских договоренностей, которые нуждаются в решительной реакции со стороны Европейского союза.
П.Климкин также выразил надежду на скорое завершение внутренних процедур ЕС для предоставления безвизового режима для украинских граждан, а также завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации.
Стороны также обсудили график дальнейшего двустороннего диалога, в частности вопросы подготовки к проведению нынешнего саммита Украина-ЕС.
Как сообщал УНН, Аваков призвал не преувеличивать значение провокаций со стороны России.