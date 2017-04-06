П.Клімкін розповів, коли українцям варто святкувати "безвіз"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Святкувати отримання безвізового режиму з Євросоюзом варто в перший день подорожей українців у Європу. Про це в ході 10-го Київського форуму з безпеки заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
“Коли буде перший день (коли українці поїдуть до ЄС без віз — ред.), тоді будемо не просто радіти, а будемо святкувати”, — сказав П.Клімкін.
За його словами, рішення Європарламенту про “безвіз” важливе як для України, так і для ЄС.
“Літо має бути безвізовим”, — сказав П.Клімкін.
При цьому він не уточнив, коли саме українці зможуть подорожувати у країни ЄС без віз — у червні чи в липні.
Нагадаємо, 6 квітня Європарламент підтримав надання "безвізу" Україні.