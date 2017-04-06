П.Климкин рассказал, когда укранцам стоит праздновать "безвиз"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 55607 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105962 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163121 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119801 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118571 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113673 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105041 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107261 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103733 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155657 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Климкин рассказал, когда укранцам стоит праздновать "безвиз"

П.Климкин рассказал, когда укранцам стоит праздновать "безвиз"

Киев  •  УНН

 • 13271 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Праздновать получения безвизового режима с Евросоюзом стоит в первый день путешествий украинцев в Европу. Об этом в ходе 10-го Киевского форума по безопасности заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Когда будет первый день (когда украинцы поедут в ЕС без виз - ред.), тогда будем не просто радоваться, а будем праздновать", - сказал П.Климкин.

По его словам, решение Европарламента о "безвизе" важно как для Украины, так и для ЕС.

"Лето должно быть безвизовым", - сказал П.Климкин.

При этом он не уточнил, когда именно украинцы смогут путешествовать в страны ЕС без виз - в июне или в июле.

Напомним, 6 апреля Европарламент поддержал предоставление "безвиза" Украине.

Украинские Национальные Новости

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