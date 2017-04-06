П.Климкин рассказал, когда укранцам стоит праздновать "безвиз"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Праздновать получения безвизового режима с Евросоюзом стоит в первый день путешествий украинцев в Европу. Об этом в ходе 10-го Киевского форума по безопасности заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает корреспондент УНН.
"Когда будет первый день (когда украинцы поедут в ЕС без виз - ред.), тогда будем не просто радоваться, а будем праздновать", - сказал П.Климкин.
По его словам, решение Европарламента о "безвизе" важно как для Украины, так и для ЕС.
"Лето должно быть безвизовым", - сказал П.Климкин.
При этом он не уточнил, когда именно украинцы смогут путешествовать в страны ЕС без виз - в июне или в июле.
Напомним, 6 апреля Европарламент поддержал предоставление "безвиза" Украине.