П.Клімкін розпочав робочий візит до М'янми

“Перший в історії двосторонніх відносин візит до М’янми розпочався із зустрічі з президентом країни Тхіном Чжо. Маємо багато планів і перспектив”, — повідомив П.Клімкін.

Нагадаємо, у ході візиту П.Клімкіна до М’янми заплановані зустрічі, окрім як з президентом Тхіном Чжо, з державним радником та міністром закордонних справ Аун Сан Су Чі, а також головнокомандувачем збройних сил Республіки Союз М’янма Мін Аун Лайном.