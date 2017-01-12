П.Клімкін розпочав робочий візит до М'янми
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розпочав робочий візит до М'янми із зустрічі з президентом країни Тхіном Чжо. Про це він написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Перший в історії двосторонніх відносин візит до М’янми розпочався із зустрічі з президентом країни Тхіном Чжо. Маємо багато планів і перспектив”, — повідомив П.Клімкін.
Нагадаємо, у ході візиту П.Клімкіна до М’янми заплановані зустрічі, окрім як з президентом Тхіном Чжо, з державним радником та міністром закордонних справ Аун Сан Су Чі, а також головнокомандувачем збройних сил Республіки Союз М’янма Мін Аун Лайном.