П.Климкин начал рабочий визит в Мьянму
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин начал рабочий визит в Мьянму со встречи с президентом страны Тхинь Чжо. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Первый в истории двусторонних отношений визит в Мьянму начался со встречи с президентом страны Тхинь Чжо. Есть много планов и перспектив", - сообщил П.Климкин.
Напомним, в ходе визита П.Климкина в Мьянму запланирована встреча и, кроме как с президентом Тхинь Чжо, с государственным советником и министром иностранных дел Аун Сан Су Чи, а также главнокомандующим вооруженных сил Республики Союз Мьянма Мин Аун Лайном.