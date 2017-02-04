П.Клімкін: російські маріонетки починають обстріли, щойно стартують ремонтні роботи в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Російські маріонетки починають обстріли, щойно починаються ремонтні роботи в Авдіївці, і це все, що треба знати про Кремль. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Щойно починаємо ремонтні роботи, аби допомогти населенню Авдіївки, російські маріонетки починають обстріли. Це все, що вам треба знати про Кремль", - зазначив П.Клімкін.
Нагадаємо, бойовики ввечері 4 лютого розпочали штурм промзони Авдіївки.
Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки декілька днів спостерігається загострення ситуації, її активно обстрілюють бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан. До міста відправили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.
Повномасштабна евакуація міста наразі не проводиться, утім люди можуть виїжджати самостійно. Важкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. У Радбезі ООН відбулося засідання, де розглянули ситуацію в Україні.
З початку загострення, за даними поліції, надійшли повідомлення про 3 загиблих мирних жителів і 9 поранених цивільних.