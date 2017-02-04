П.Климкин: российские марионетки начинают обстрелы, как только начинаются ремонтные работы в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Российские марионетки начинают обстрелы, как только начинаются ремонтные работы в Авдеевке, и это все, что нужно знать о Кремле. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Только начинаем ремонтные работы, чтобы помочь населению Авдеевки, российские марионетки начинают обстрелы. Это все, что вам нужно знать о Кремле", - отметил П.Климкин.
Только начинаем ремонтные работы, чтобы помочь населению Авдеевки, рос.марионеткы начинают обстрелы. Это все, что вам нужно знать о Кремле pic.twitter.com/uhJQMlaYd9- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 4 февраля 2017
Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдается обострение ситуации, ее активно обстреливают боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение. В город отправили дополнительные экипажи полиции. Военные, спасатели, международные организации помогают местным жителям. В частности, в Авдеевке развернули пункты обогрева, полевые кухни. В город привозят электрогенераторы, гуманитарную помощь.
Полномасштабная эвакуация города пока не проводится, впрочем люди могут выезжать самостоятельно. Тяжелобольных и людей с особыми потребностями начали вывозить из Авдеевки.
Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе. ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия в Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.
С начала обострения, по данным полиции, поступили сообщения о 3 погибших мирных жителях и 9 раненых гражданских.