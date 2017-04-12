П.Клімкін поїде до Варшави на зустріч за участю країн "Східного партнерства"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін у середу перебуватиме із робочим візитом у Варшаві для участі у засіданні міністрів закордонних справ країн Вишеградської групи, “Східного партнерства” та деяких інших країн ЄС, передає УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.
Як зазначається, під час зустрічі планується обговорити перспективи розвитку ініціативи “Східне партнерство”, а також транспортних сполучень між ЄС і країнами “Східного партнерства”.
Засідання міністрів у Варшаві стане важливим заходом у контексті підготовки наступного саміту країн “Східного партнерства”, який відбудеться в листопаді цього року в Брюсселі, додали у МЗС.
У рамках візиту заплановані окремі двосторонні зустрічі Павла Клімкіна зі своїми колегами з низки країн з метою обговорення актуальних двосторонніх та міжнародних питань.
Планується, що очільник зовнішньополітичного відомства України проведе також зустріч з міністром національної оборони Республіки Польща Антоні Мацєревічем.
Нагадаємо, Словаччина, Угорщина та Чехія висловили підтримку територіальної цілісності України.