П.Климкин поедет в Варшаву на встречу с участием стран "Восточного партнерства"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 55607 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105957 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163116 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119797 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118569 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113671 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105040 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107261 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103733 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155656 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Климкин поедет в Варшаву на встречу с участием стран "Восточного партнерства"

П.Климкин поедет в Варшаву на встречу с участием стран "Восточного партнерства"

Киев  •  УНН

 • 12630 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин в среду будет находиться с рабочим визитом в Варшаве для участия в заседании министров иностранных дел стран Вышеградской группы, "Восточного партнерства" и некоторых других стран ЕС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как отмечается, в ходе встречи планируется обсудить перспективы развития инициативы "Восточное партнерство", а также транспортных сообщений между ЕС и странами "Восточного партнерства".

Заседание министров в Варшаве станет важным мероприятием в контексте подготовки следующего саммита стран "Восточного партнерства", который состоится в ноябре этого года в Брюсселе, добавили в МИД.

В рамках визита запланированы отдельные двусторонние встречи Павла Климкина со своими коллегами из ряда стран с целью обсуждения актуальных двусторонних и международных вопросов.

Планируется, что глава внешнеполитического ведомства Украины проведет также встречу с министром национальной обороны Республики Польша Антони Мацеревичем.

Напомним, Словакия, Венгрия и Чехия выразили поддержку территориальной целостности Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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