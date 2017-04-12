П.Климкин поедет в Варшаву на встречу с участием стран "Восточного партнерства"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин в среду будет находиться с рабочим визитом в Варшаве для участия в заседании министров иностранных дел стран Вышеградской группы, "Восточного партнерства" и некоторых других стран ЕС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Как отмечается, в ходе встречи планируется обсудить перспективы развития инициативы "Восточное партнерство", а также транспортных сообщений между ЕС и странами "Восточного партнерства".
Заседание министров в Варшаве станет важным мероприятием в контексте подготовки следующего саммита стран "Восточного партнерства", который состоится в ноябре этого года в Брюсселе, добавили в МИД.
В рамках визита запланированы отдельные двусторонние встречи Павла Климкина со своими коллегами из ряда стран с целью обсуждения актуальных двусторонних и международных вопросов.
Планируется, что глава внешнеполитического ведомства Украины проведет также встречу с министром национальной обороны Республики Польша Антони Мацеревичем.
Напомним, Словакия, Венгрия и Чехия выразили поддержку территориальной целостности Украины.