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П.Клімкін пояснив, в чому Україна звинувачує РФ у позові до Міжнародного суду ООН

П.Клімкін пояснив, в чому Україна звинувачує РФ у позові до Міжнародного суду ООН

Київ • УНН

 • 10648 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін роз’яснив, в яких терористичних актах Україна звинувачує Російську Федерацію в позові до Міжднародного суду ООН. Про це він повідомив під час брифінгу, передає УНН.

“У чому ми звинувачуємо РФ? Ми вважаємо, що за підтримки РФ були вчинені такі акти тероризму: збиття літака малайзійських авіаліній, яке забрало 298 життів, це обстріли житлових районів Маріуполя, коли було вбито 30 осіб, це обстріли житлових районів Краматорська, це знищення цивільного пасажирського автобусу у Волновасі, вибух під час Маршу Єдності в Харкові. Це все акти тероризму”, — зазначив П.Клімкін.

Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

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