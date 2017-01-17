П.Клімкін пояснив, в чому Україна звинувачує РФ у позові до Міжнародного суду ООН

“У чому ми звинувачуємо РФ? Ми вважаємо, що за підтримки РФ були вчинені такі акти тероризму: збиття літака малайзійських авіаліній, яке забрало 298 життів, це обстріли житлових районів Маріуполя, коли було вбито 30 осіб, це обстріли житлових районів Краматорська, це знищення цивільного пасажирського автобусу у Волновасі, вибух під час Маршу Єдності в Харкові. Це все акти тероризму”, — зазначив П.Клімкін.

Нагадаємо, Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.