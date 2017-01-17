П.Климкин объяснил, в чем Украина обвиняет РФ в иске в Международный суд ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин разъяснил, в каких террористических актах Украина обвиняет Российскую Федерацию в иске Мижднародного суда ООН. Об этом он сообщил во время брифинга, передает УНН.
"В чем мы обвиняем РФ? Мы считаем, что при поддержке РФ были совершены такие акты терроризма: сбивание самолета малайзийских авиалиний, унесшего 298 жизней, это обстрелы жилых районов Мариуполя, когда были убиты 30 человек, это обстрелы жилых районов Краматорска, это уничтожение гражданского пассажирского автобуса в Волновахе, взрыв во время Марша Единства в Харькове. Это все акты терроризма", - отметил П.Климкин.
Напомним, Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.