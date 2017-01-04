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П.Клімкін: потрібно примусити РФ виконати мінські домовленості

П.Клімкін: потрібно примусити РФ виконати мінські домовленості

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Росію потрібно примусити виконати мінські домовленості, що передбачає, зокрема, припинення обстрілів, повний доступ ОБСЄ до території Донбасу і до неконтрольованої ділянки кордону, припинення потоку військ і зброї, повернення заручників, а після досягнення безпекових умов може йтися про початок підготовки виборів на Донбасі. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час спільної прес-конференції з австрійським колегою, діючим головою ОБСЄ Себастіаном Курцом у Маріуполі, передає УНН.

"Голову ОБСЄ цікавить, що відбувається на лінії розмежування на Донбасі. І коли він побачив те, що відбувається, коли міг просто поговорити із людьми, які перетинають лінію дотику, зрозуміти їх настрій, я впевнений, що для нього це було дуже важливо. І тому ми всі розуміємо, що ми маємо примусити Росію все-таки виконати мінські домовленості", - зазначив П.Клімкін.

З його слів, передусім це стосується безпекового блоку.

"Це виглядає начебто просто – припиніть врешті-решт стріляти, припиніть обстріли, надайте ОБСЄ, місії, яка так наполегливо працює тут, повний доступ до території Донбасу і до неконтрольованої ділянки кордону. Щоб у нас врешті-решт припинився цей потік і російських військ, і найманців, і зброї, і нескінченних боєприпасів. Врешті-решт віддаєте заручників, допустіть хоча б Червоний Хрест і міжнародні гуманітарні організації і дайте допомагати людям на території окупованого Донбасу. І коли хоча б це буде виконано, коли будуть досягнуті безпекові умови – починаймо готувати чесні вибори, але реальні вибори на території Донбасу. Виглядає начебто дуже просто, але нам потрібні зусилля цивілізованого світу", - зазначив голова МЗС України.

Він також додав, що роль ОБСЄ є "дійсно надзвичайно важливою, хоча наша спеціальна моніторингова місія працює в умовах залякування, вона все одно виконує дуже велику місію".

"І нам буде потрібна ОБСЄ для того, щоб починати готуватися і провести вільні і чесні вибори", - додав П.Клімкін.

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