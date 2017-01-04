П.Климкин: нужно заставить РФ выполнить минские договоренности
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Россию нужно заставить выполнить минские договоренности, что предусматривает, в частности, прекращение обстрелов, полный доступ ОБСЕ к территории Донбасса и к неконтролируемому участку границы, прекращение потока войск и оружия, возвращение заложников, а после достижения условий безопасности речь может идти о начале подготовки выборов на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время совместной пресс-конференции с австрийским коллегой, действующим главой ОБСЕ Себастьяном Курцом в Мариуполе, передает УНН.
"Главу ОБСЕ интересует, что происходит на линии разграничения на Донбассе. И когда он увидел то, что происходит, когда мог просто поговорить с людьми, которые пересекают линию соприкосновения, понять их настроение, я уверен, что для него это было очень важно. И поэтому мы все понимаем, что мы должны заставить Россию все-таки выполнить минские договоренности", - отметил П.Климкин.
По его словам, прежде всего это касается блока по безопасности.
"Это выглядит вроде бы просто – прекратите в конце концов стрелять, прекратите обстрелы, предоставьте ОБСЕ, миссии, которая так упорно работает здесь, полный доступ к территории Донбасса и к неконтролируемому участку границы. Чтобы у нас наконец прекратился этот поток и российских войск и наемников, и оружия, и бесконечных боеприпасов. В конце концов отдаете заложников, допустите хотя бы Красный Крест и международные гуманитарные организации и дайте помогать людям на территории оккупированного Донбасса. И когда хотя бы это будет выполнено, когда будут достигнуты условия безопасности – начинаем готовить честные выборы, реальные выборы на территории Донбасса. Выглядит вроде очень просто, но нам нужны усилия цивилизованного мира", - отметил глава МИД Украины.
Он также добавил, что роль ОБСЕ является "действительно чрезвычайно важной, хотя наша специальная мониторинговая миссия работает в условиях запугивания, она все равно выполняет очень большую миссию".
"И нам будет нужна ОБСЕ для того, чтобы начинать готовиться и провести свободные и честные выборы", - добавил П.Климкин.