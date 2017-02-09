П.Клімкін полетить у Вашингтон домовлятися про зустріч П.Порошенка з Д.Трампом

“Щодо візиту мого в США і переговорів з Дональдом Трампом. Ви знаєте, що нещодавно відбулася конструктивна розмова між мною і Д.Трампом. Ми обговорили широке коло питань, в тому числі і російську агресію. І для технічної підготовки цього візиту ми також домовилися, що Павло Клімкін відвідає Вашингтон і проведе необхідні переговори з цього приводу”, — сказав він.

Нагадаємо, 7 лютого голова МЗС Павло Клімкін повідомив, що візит президента Украіни Петра Порошенка до США може відбутись у найближчі тижні.

Як повідомляв УНН, 5 лютого Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.