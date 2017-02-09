П.Климкин полетит в Вашингтон договариваться о встрече П.Порошенко с Д.Трампом

"Относительно визита моего в США и переговоров с Дональдом Трампом. Вы знаете, что недавно состоялся конструктивный разговор между мной и Д.Трампом. Мы обсудили широкий круг вопросов, в том числе и российскую агрессию. И о технической подготовке этого визита мы также договорились, что Павел Климкин посетит Вашингтон и проведет необходимые переговоры по этому поводу", - сказал он.

Напомним, 7 февраля глава МИД Павел Климкин сообщил, что визит президента Украины Петра Порошенко в США может состояться в ближайшие недели.

Как сообщал УНН, 5 февраля Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.