П.Клімкін підтвердив нараду за участю Президента щодо ситуації в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін підтвердив інформацію про те, що сьогодні, з хвилини на хвилину, розпочнеться зустріч керівництва держави щодо ситуації навколо Авдіївки. Про це він сказав на брифінгу у Маріуполі, передає УНН.
“У нас було декілька нарад вночі. Я знаю, що буквально в Києві за декілька хвилин почнеться засідання керівництва України для того, щоб детально знову-таки обговорити кроки, які потрібні для тиску на Росію”, — розповів він.
Міністр додав, що зараз дуже важливо допомогти людям.
Як повідомляв УНН, сьогодні, 31 січня, планується нарада за участю Президента України Петра Порошенка та керівників силових відомств стосовно ситуації в Авдіївці Донецької області.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.
Президент доручив скликати засідання тристоронньої контактної групи через ситуацію в Авдіївці.