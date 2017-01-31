П.Климкин подтвердил совещание с участием Президента по ситуации в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подтвердил информацию о том, что сегодня, с минуты на минуту, начнется встреча руководства государства относительно ситуации в Авдеевке. Об этом он сказал на брифинге в Мариуполе, передает УНН.
"У нас было несколько совещаний ночью. Я знаю, что буквально в Киеве через несколько минут начнется заседание руководства Украины для того, чтобы детально опять-таки обсудить шаги, которые нужны для давления на Россию", - рассказал он.
Министр добавил, что сейчас очень важно помочь людям.
Как сообщал УНН, сегодня, 31 января, планируется совещание с участием Президента Украины Петра Порошенко и руководителей силовых ведомств относительно ситуации в Авдеевке Донецкой области.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.
Президент поручил созвать заседание трехсторонней контактной группы из-за ситуации в Авдеевке.