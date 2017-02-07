П.Клімкін: перед ескалацією на Донбасі через кордон з РФ постачалися боєприпаси
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Перед початком недавньої ескалації на Донбасі через кордон з РФ постачалися боєприпаси і пальне, чому є докази. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter, передає УНН.
"Кремль вмикає і вимикає агресію на Донбасі, як кран. Докази: понад 200 вантажівок боєприпасів і палива, які перетинають кордон Росії перед недавньою ескалацією", - написав він.
Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки декілька днів спостерігалося загострення ситуації, її активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував "Гради" для обстрілів житлових кварталів. В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло у ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти відповідальність за ситуацію в місті.
ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. У Радбезі ООН відбулося засідання, де розглянули ситуацію в Україні.