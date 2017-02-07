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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
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Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Климкин: перед эскалацией на Донбассе через границу с РФ поставлялись боеприпасы

Киев • УНН

 • 7839 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Перед началом недавней эскалации на Донбассе через границу с РФ поставлялись боеприпасы и горючее, чему есть доказательства. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter, передает УНН.

П.Климкин: перед эскалацией на Донбассе через границу с РФ поставлялись боеприпасы

"Кремль включает и выключает агрессию на Донбассе, как кран. Доказательства: более 200 грузовиков боеприпасов и топлива, которые пересекают границу России перед недавней эскалацией", - написал он.

Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдалось обострение ситуации, ее активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов. В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.

Украинские Национальные Новости

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