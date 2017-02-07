П.Климкин: перед эскалацией на Донбассе через границу с РФ поставлялись боеприпасы

"Кремль включает и выключает агрессию на Донбассе, как кран. Доказательства: более 200 грузовиков боеприпасов и топлива, которые пересекают границу России перед недавней эскалацией", - написал он.

Как сообщал УНН, в районе Авдеевки несколько дней наблюдалось обострение ситуации, ее активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов. В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Эскалация в районе Авдеевки вызвала реакцию со стороны международного сообщества. Обострение ситуации обеспокоило в ЕС, США, Великобританию, Канаду, СЕ, ПАСЕ. Состоялось экстренное заседание пострадать ОБСЕ по ситуации в Авдеевке, где государства-участники призвали Россию взять ответственность за ситуацию в городе.

ООН призвала немедленно прекратить все враждебные действия на Донбассе. В Совбезе ООН состоялось заседание, где рассмотрели ситуацию в Украине.