П.Клімкін анонсував телефонну розмову найближчим часом з партнерами зі США

“Зараз буде теж дзвінок з американської сторони. Інформацію про це почуєте найближчим часом”, — сказав П.Клімкін.

За його словами, Україна щільно працює з США, в тому числі з Державним департаментом США, членами Ради нацбезпеки.

“Зараз ми бачимо реальні дії американської сторони”, — сказав П.Клімкін.

Нагадаємо, 11 квітня Президент України Петро Порошенко провів телефонні консультації з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.