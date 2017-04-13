П.Клімкін анонсував телефонну розмову найближчим часом з партнерами зі США
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін анонсував телефонну розмову найближчим часом з партнерами з США. Про це він заявив журналістам, передає кореспондент УНН.
“Зараз буде теж дзвінок з американської сторони. Інформацію про це почуєте найближчим часом”, — сказав П.Клімкін.
За його словами, Україна щільно працює з США, в тому числі з Державним департаментом США, членами Ради нацбезпеки.
“Зараз ми бачимо реальні дії американської сторони”, — сказав П.Клімкін.
Нагадаємо, 11 квітня Президент України Петро Порошенко провів телефонні консультації з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном.