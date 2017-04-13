П.Климкин анонсировал телефонный разговор в ближайшее время с партнерами из США
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал телефонный разговор в ближайшее время с партнерами из США. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент УНН.
“Сейчас будет тоже звонок с американской стороны. Информацию об этом услышите в ближайшее время”, — сказал П.Климкин.
По его словам, Украина плотно работает с США, в том числе с Государственным департаментом США, членами Совета нацбезопасности.
“Сейчас мы видим реальные действия американской стороны”, — сказал П.Климкин.
Напомним, 11 апреля Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Рексом Тиллерсон.