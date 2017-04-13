П.Климкин анонсировал телефонный разговор в ближайшее время с партнерами из США

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 55538 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105939 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163088 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119780 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118557 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113662 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105033 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107259 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103732 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155646 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Климкин анонсировал телефонный разговор в ближайшее время с партнерами из США

П.Климкин анонсировал телефонный разговор в ближайшее время с партнерами из США

Киев  •  УНН

 • 7966 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал телефонный разговор в ближайшее время с партнерами из США. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент УНН.

“Сейчас будет тоже звонок с американской стороны. Информацию об этом услышите в ближайшее время”, — сказал П.Климкин.

По его словам, Украина плотно работает с США, в том числе с Государственным департаментом США, членами Совета нацбезопасности.

“Сейчас мы видим реальные действия американской стороны”, — сказал П.Климкин.

Напомним, 11 апреля Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные консультации с госсекретарем США Рексом Тиллерсон.

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