П.Клімкін: на міністерському рівні у "нормандському форматі" плануються зміни
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін зазначив, що Росія блокує роботу над "дорожньою картою" у "нормандському форматі", а також додав, що на міністерському рівні формату плануються зміни, передає кореспондент УНН.
"Ми намагаємось працювати над "дорожньою картою"… її логіка дуже проста: є послідовність кроків і є гарантія виконання Росією цих кроків. Зараз Росія намагається перекрутити це таким чином, що там немає ні реальної послідовності, ні жодних гарантій",- сказав П.Клімкін.
Він додав, що наразі в роботі над "дорожньою картою" Україна перебуває далеко від того, з чим раніше погоджувалася російська сторона під час саміту в Берліні, де було домовлено про дану роботу.
"Зараз російська сторона це (роботу над "дорожньою картою" - ред.) послідовно блокує. Тому виходити на політичний рівень, на рівень міністрів у найближчі тижні без того, щоб ми мали хоча б якусь позицію для обговорення, я таких шансів на сьогодні не бачу",- підкреслив міністр
Він додав, що найближчим часом говоритиме з міністром закордонних справ Франції. Глава МЗС України також додав, що на міністерському рівні у "нормандському форматі" плануються зміни.
Раніше статс-секретар - заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін повідомив, що переговорів у "нормандському" форматі щодо України (Німеччина, РФ, Україна, Франція) на рівні міністрів закордонних справ на початку року не планується.