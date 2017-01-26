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П.Климкин: на министерском уровне в "нормандском формате" планируются изменения

П.Климкин: на министерском уровне в "нормандском формате" планируются изменения

Киев • УНН

 • 9996 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин отметил, что Россия блокирует работу над "дорожной картой" в "нормандском формате", а также добавил, что на министерском уровне формата планируются изменения, передает корреспондент УНН.

"Мы пытаемся работать над "дорожной картой"... ее логика очень проста: есть последовательность шагов и гарантия выполнения Россией этих шагов. Сейчас Россия пытается извратить это таким образом, что там нет ни реальной последовательности, нет гарантий", - сказал П.Климкин.

Он добавил, что в настоящее время в работе над "дорожной картой" Украина находится далеко от того, с чем раньше соглашалась российская сторона во время саммита в Берлине, где была достигнута договоренность о данной работе.

"Сейчас российская сторона это (работу над "дорожной картой" - ред.) последовательно блокирует. Поэтому выходить на политический уровень, на уровень министров в ближайшие недели без того, чтобы мы имели хоть какую-то позицию для обсуждения, я таких шансов сегодня не вижу", - подчеркнул министр

Он добавил, что в ближайшее время будет говорить с министром иностранных дел Франции. Глава МИД Украины также добавил, что на министерском уровне в "нормандском формате" планируются изменения.

Ранее статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин сообщил, что переговоров в "нормандском" формате по Украине (Германия, РФ, Украина, Франция) на уровне министров иностранных дел в начале года не планируется.

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