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П.Клімкін: ми повернемо свободу кримчан

П.Клімкін: ми повернемо свободу кримчан

Київ • УНН

 • 13116 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що України поверне свободу кримчан. Про це він написав на своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

“Три роки тому у кримчан відібрали свободу. Щодо свободи не буває компромісів. Ми її повернемо спільно. #CrimeaIsUkraine”, — написав П.Клімкін.

Як повідомляв УНН, МЗС Чехії та Фінляндії висловилися проти анексії Криму Росією.

Також президент Литви Даля Грібаускайте в день третьої річниці підписання Володимиром Путіни “указу”, який підтвердив незаконну анексію Росією Криму, заявила, що свободу не можна забрати.

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