П.Клімкін: ми повернемо свободу кримчан
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що України поверне свободу кримчан. Про це він написав на своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Три роки тому у кримчан відібрали свободу. Щодо свободи не буває компромісів. Ми її повернемо спільно. #CrimeaIsUkraine”, — написав П.Клімкін.
Як повідомляв УНН, МЗС Чехії та Фінляндії висловилися проти анексії Криму Росією.
Також президент Литви Даля Грібаускайте в день третьої річниці підписання Володимиром Путіни “указу”, який підтвердив незаконну анексію Росією Криму, заявила, що свободу не можна забрати.