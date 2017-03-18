П.Клімкін: ми повернемо свободу кримчан

“Три роки тому у кримчан відібрали свободу. Щодо свободи не буває компромісів. Ми її повернемо спільно. #CrimeaIsUkraine”, — написав П.Клімкін.

Як повідомляв УНН, МЗС Чехії та Фінляндії висловилися проти анексії Криму Росією.

Також президент Литви Даля Грібаускайте в день третьої річниці підписання Володимиром Путіни “указу”, який підтвердив незаконну анексію Росією Криму, заявила, що свободу не можна забрати.