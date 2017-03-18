П.Климкин: мы вернем свободу крымчан
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина вернет свободу крымчан. Об этом он написал на своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Три года назад у крымчан отобрали свободу. В свободе не бывает компромиссов. Мы ее вернем совместно. #CrimeaIsUkraine", - написал П.Климкин.
Как сообщал УНН, МИД Чехии и Финляндии высказались против аннексии Крыма Россией.
Также президент Литвы Даля Грибаускайте в день третьей годовщины подписания Владимиром Путиным "указа", который подтвердил незаконную аннексию Россией Крыма, заявила, что свободу нельзя забрать.