П.Філіп виступив за призначення голови комісії для завершення демаркації кордону між Україною і Молдовою
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп заявив, що необхідно призначити голову комісії для завершення роботи над демаркацію кордонів між Україною та Молдовою. Про це він сказав під час зустрічі з українським колегою Володимиром Гройсманом у Києві, передає кореспондент УНН.
"По завершенню процесу демаркації кордонів комісія зробила велику роботу, тому є прохання призначити зараз голову цієї комісії, я думаю, що це питання можна швидко вирішити", - сказав П.Філіп.
За його словами, щодо взаємності визнання прав власності також завершена робота робочої групи. "Там питань не лишилося", - уточнив він.
Крім того, зі слів прем'єра Молдови, найважливішим питання залишається захист екосистеми Дністра.
"Ми повинні не забувати, що ця річка забезпечує питною водою як Одесу, так і Кишенів", - сказав П.Філіп.
Нагадаємо, В.Гройсман заявив, що до кінця року має бути створений спільний україно-молдовський контроль на кордоні.