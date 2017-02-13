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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Филипп выступил за назначение главы комиссии для завершения демаркации границы между Украиной и Молдовой

Киев • УНН

 • 11706 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Премьер-министр Молдовы Павел Филипп заявил, что необходимо назначить главу комиссии для завершения работы над демаркации границ между Украиной и Молдовой. Об этом он сказал во время встречи с украинским коллегой Владимиром Гройсманом в Киеве, передает корреспондент УНН.

П.Филипп выступил за назначение главы комиссии для завершения демаркации границы между Украиной и Молдовой

"После завершения процесса демаркации границ комиссия сделала большую работу, поэтому есть просьба назначить сейчас главу этой комиссии, я думаю, что этот вопрос можно быстро решить", - сказал П.Филипп.

По его словам, по взаимности признания прав собственности также завершена работа рабочей группы. "Там вопросов не осталось", - уточнил он.

Кроме того, по словам премьера Молдовы, важнейшим вопросом остается защита экосистемы Днестра.

"Мы должны не забывать, что эта река обеспечивает питьевой водой как Одессу, так и Кишенев", - сказал П.Филипп.

Напомним, В.Гройсман заявил, что до конца года должен быть создан совместный украинско-молдавский контроль на границе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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