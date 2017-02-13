П.Филипп выступил за назначение главы комиссии для завершения демаркации границы между Украиной и Молдовой
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Премьер-министр Молдовы Павел Филипп заявил, что необходимо назначить главу комиссии для завершения работы над демаркации границ между Украиной и Молдовой. Об этом он сказал во время встречи с украинским коллегой Владимиром Гройсманом в Киеве, передает корреспондент УНН.
"После завершения процесса демаркации границ комиссия сделала большую работу, поэтому есть просьба назначить сейчас главу этой комиссии, я думаю, что этот вопрос можно быстро решить", - сказал П.Филипп.
По его словам, по взаимности признания прав собственности также завершена работа рабочей группы. "Там вопросов не осталось", - уточнил он.
Кроме того, по словам премьера Молдовы, важнейшим вопросом остается защита экосистемы Днестра.
"Мы должны не забывать, что эта река обеспечивает питьевой водой как Одессу, так и Кишенев", - сказал П.Филипп.
Напомним, В.Гройсман заявил, что до конца года должен быть создан совместный украинско-молдавский контроль на границе.