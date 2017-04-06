П.Аллі: у НАТО засуджують незаконну анексію Криму та агресію РФ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Голова Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенком наголосив, що держави-члени НАТО і Парламентська Асамблея НАТО засуджують незаконну анексію Криму та агресію Російської Федерації на Донбасі, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Паоло Аллі наголосив, що і держави-члени НАТО, і Парламентська Асамблея НАТО повністю підтримують процес реформ в Україні та засуджують незаконну анексію Криму та агресію Російської Федерації на Донбасі”, — йдеться в повідомленні.
У свою чергу, П.Порошенко висловив вдячність Парламентській асамблеї НАТО за тверду та послідовну підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.
“Альянс продовжує підтримувати Україну, і це має для нас надзвичайно важливе значення”, — сказав П.Порошенко.
Президент наголосив, що чинне співробітництво між Україною та НАТО, у тому числі в рамках парламентської співпраці з ПА НАТО, відіграє важливу роль у приборканні агресії Росії проти України.
Окремо було відзначено важливість координації зусиль у сферах кібербезпеки та протистояння агресивній пропаганді з боку Росії.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко обговорив з прем’єром Естонії залучення досвіду е-урядування.