П.Алли: в НАТО осуждают незаконную аннексию Крыма и агрессию РФ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Председатель Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алле во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко подчеркнул, что государства-члены НАТО и Парламентская Ассамблея НАТО осуждают незаконную аннексию Крыма и агрессию Российской Федерации на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
“Паоло Алли отметил, что и государства-члены НАТО, и Парламентская Ассамблея НАТО полностью поддерживают процесс реформ в Украине и осуждают незаконную аннексию Крыма и агрессию Российской Федерации в Донбассе”, — говорится в сообщении.
В свою очередь, П.Порошенко выразил благодарность Парламентской ассамблеи НАТО за твердую и последовательную поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.
“Альянс продолжает поддерживать Украину, и это имеет для нас чрезвычайно важное значение”, — сказал П.Порошенко.
Президент подчеркнул, что действующее сотрудничество между Украиной и НАТО, в том числе в рамках парламентского сотрудничества с ПА НАТО, играет важную роль в обуздании агрессии России против Украины.
Отдельно была отмечена важность координации усилий в сферах кибербезопасности и противостояния агрессивной пропаганде со стороны России.
Как сообщал УНН, П.Порошенко обсудил с премьером Эстонии привлечение опыта е-управления.