П.Аграмунта переобрали президентом ПАРЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Парламентська асамблея Ради Європи переобрала Педро Аграмунта своїм президентом на другий термін. Про це повідомляє прес-служба ПАРЄ у Twitter, передає УНН.
"Я зроблю все можливе, щоб служити асамблеї", - заявив П.Аграмунт.
Як повідомляв УНН, Російська Федерація відмовилась подавати свою делегацію до Парламентської Асамблеї Ради Європи.
Нагадаємо, у Страсбурзі сьогодні розпочалась зимова пленарна сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи.