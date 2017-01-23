П.Аграмунта переобрали президентом ПАРЄ

"Я зроблю все можливе, щоб служити асамблеї", - заявив П.Аграмунт.

Як повідомляв УНН, Російська Федерація відмовилась подавати свою делегацію до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Нагадаємо, у Страсбурзі сьогодні розпочалась зимова пленарна сесія Парламентської Асамблеї Ради Європи.