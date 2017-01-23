П.Аграмунта переизбрали президентом ПАСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Парламентская ассамблея Совета Европы переизбрала Педро Аграмунта своим президентом на второй срок. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ в Twitter, передает УНН.
"Я сделаю все возможное, чтобы служить ассамблеи", - заявил П.Аграмунт.
Как сообщал УНН, Россия отказалась подавать свою делегацию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.
Напомним, в Страсбурге сегодня началась зимняя пленарная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы.