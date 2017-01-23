П.Аграмунта переизбрали президентом ПАСЕ

"Я сделаю все возможное, чтобы служить ассамблеи", - заявил П.Аграмунт.

Как сообщал УНН, Россия отказалась подавать свою делегацию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.

Напомним, в Страсбурге сегодня началась зимняя пленарная сессия Парламентской Ассамблеи Совета Европы.