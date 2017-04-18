Ознаки корупційних правопорушень виявлені на 35 державних підприємствах
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) розслідує 49 проваджень щодо державних підприємств, 15 з яких за розміром активів входять до переліку ТОП-100 державних компаній за версією Міністерства економічного розвитку та торгівлі. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу НАБУ.
"Серед більш ніж трьох сотень проваджень, що наразі розслідуються детективами Національного антикорупційного бюро, 49 стосуються корупції на державних підприємствах (ДП). У полі зору детективів знаходяться 35 ДП, 15 з яких за розміром активів входять до ТОП-100 державних компаній за версією Міністерства економічного розвитку та торгівлі", йдеться у повідомленні.
За попередніми оцінками, сумарні збитки завдані цим підприємствам через кримінальні корупційні правопорушення, перевищують 20 млрд грн. Найбільш "корумпованими", на думку правоохоронців, є компанії, що належать до паливно-енергетичного, аграрно-промислового, гірничо-металургійного комплексів, хімічної промисловості, транспортної галузі тощо.
Станом на початок квітня 2017 року про підозру у завданні збитків державним підприємствам, повідомлено 78 осіб. У більшості злочинних схем задіяні керівники середньої та вищої ланки.
Крім того, детективи НАБУ та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду 24 справи, що стосуються діяльності державних компаній. Сукупний розмір предмету злочину в цих справах перевищує 1,5 млрд грн. Обвинувальні акти складено щодо 41 особи.
Завдяки роботі НАБУ у 2016 році на рахунки державних компаній повернуто 116 млн грн. Розкраданню ще майже півмільярда грн вдалося запобігти. Ліквідовано декілька масштабних корупційних схем. Найбільшого суспільного резонансну упродовж минулого року набули розслідування, пов’язані з такими компаніями, як "Укргазвидобування", "Запоріжжяобленерго", "Державна продовольчо-зернова корпорація", "Одеський припортовий завод", "Об’єднана гірничо-хімічна компанія", "Запорізький титано-магнієвий комбінат" тощо.
Як повідомляв УНН 17 квітня, українці просять Президента карати тих, хто дає хабарі.