Признаки коррупционных правонарушений выявлены на 35 государственных предприятиях

"Среди более чем трех сотен производств, что сейчас расследуются детективами Национального антикоррупционного бюро, 49 касаются коррупции в государственных предприятиях (ГП). В поле зрения детективов находятся 35 ГП, 15 из которых по размеру активов входят в ТОП-100 государственных компаний по версии Министерства экономического развития и торговли", говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, суммарные убытки причиненные этим предприятиям через уголовные коррупционные правонарушения, превышают 20 млрд грн. Наиболее "коррумпированными", по мнению правоохранителей, есть компании, которые относятся к топливно-энергетическому, аграрно-промышленному, горно-металлургическому комплексам, химической промышленности и транспортной отрасли.

По состоянию на начало апреля 2017 года о подозрении в нанесении ущерба государственным предприятиям сообщено 78 лицам. В большинстве преступных схем задействованы руководители среднего и высшего звена.

Кроме того, детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд 24 дела, касающиеся деятельности государственных компаний. Совокупный размер предмета преступления в этих делах превышает 1,5 млрд. грн. Обвинительные акты составлены в отношении 41 лица.

Благодаря работе НАБУ в 2016 году на счета государственных компаний возвращено 116 млн грн. Хищению еще почти полмиллиарда грн удалось предотвратить. Ликвидировано несколько масштабных коррупционных схем. Наибольший общественный резонанс получили расследования, связанные с такими компаниями, как "Укргаздобыча", "Запорожьеоблэнерго", "Государственная продовольственно-зерновая корпорация", "Одесский припортовый завод", "Объединенная горно-химическая компания", " Запорожский титано-магниевый комбинат "и другие.

Как сообщал УНН 17 апреля, украинцы просят Президента наказывать тех, кто дает взятки.