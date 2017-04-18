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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27987 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 92704 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147692 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113184 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114410 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111235 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Признаки коррупционных правонарушений выявлены на 35 государственных предприятиях

Признаки коррупционных правонарушений выявлены на 35 государственных предприятиях

Киев  •  УНН

 • 10190 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует 49 производств в отношении государственных предприятий, 15 из которых по размеру активов входят в перечень ТОП-100 государственных компаний по версии Министерства экономического развития и торговли. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Среди более чем трех сотен производств, что сейчас расследуются детективами Национального антикоррупционного бюро, 49 касаются коррупции в государственных предприятиях (ГП). В поле зрения детективов находятся 35 ГП, 15 из которых по размеру активов входят в ТОП-100 государственных компаний по версии Министерства экономического развития и торговли", говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, суммарные убытки причиненные этим предприятиям через уголовные коррупционные правонарушения, превышают 20 млрд грн. Наиболее "коррумпированными", по мнению правоохранителей, есть компании, которые относятся к топливно-энергетическому, аграрно-промышленному, горно-металлургическому комплексам, химической промышленности и транспортной отрасли.

По состоянию на начало апреля 2017 года о подозрении в нанесении ущерба государственным предприятиям сообщено 78 лицам. В большинстве преступных схем задействованы руководители среднего и высшего звена.

Кроме того, детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд 24 дела, касающиеся деятельности государственных компаний. Совокупный размер предмета преступления в этих делах превышает 1,5 млрд. грн. Обвинительные акты составлены в отношении 41 лица.

Благодаря работе НАБУ в 2016 году на счета государственных компаний возвращено 116 млн грн. Хищению еще почти полмиллиарда грн удалось предотвратить. Ликвидировано несколько масштабных коррупционных схем. Наибольший общественный резонанс получили расследования, связанные с такими компаниями, как "Укргаздобыча", "Запорожьеоблэнерго", "Государственная продовольственно-зерновая корпорация", "Одесский припортовый завод", "Объединенная горно-химическая компания", " Запорожский титано-магниевый комбинат "и другие.

Как сообщал УНН 17 апреля, украинцы просят Президента наказывать тех, кто дает взятки.

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