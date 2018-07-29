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Озброєні невідомі здійснили напад на учасниць маршу за легалізацію абортів у Чилі

Київ • УНН

 • 7820 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. У столиці Чилі, Сантьяго, три учасниці маршу на підтримку безкоштовних та легальних абортів отримали ножові поранення внаслідок нападу невідомих у масках. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання The Guardian.

У повідомленні журналістів вказано, що невідомі у масках вдарили одну з учасниць маршу ножем у живіт, а двох інших — у ноги. Отримані поранення не загрожують життю активісток. Також внаслідок інциденту постраждав поліцейський. Затримати нападників правоохоронцям не вдалося.

Активісти вважають, що за нападом стоїть праворадикальна організація “Соціальний патріотичний рух”.

Члени організація визнали, що організували контр-акцію проти “анархо-феміністичного” маршу, проте спростовують свою причетність до нападу.

Як повідомляв УНН, проект нової конституції Куби передбачає можливість укладення одностатевих шлюбів.

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