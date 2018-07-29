Вооруженные неизвестные совершили нападение на участников марша за легализацию абортов в Чили
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В столице Чили, Сантьяго, три участницы марша в поддержку бесплатных и легальных абортов получили ножевые ранения в результате нападения неизвестных в масках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Guardian.
В сообщении журналистов указано, что неизвестные в масках ударили одну из участниц марша ножом в живот, а двух других — в ноги. Полученные ранения не угрожают жизни активисток. Также в результате инцидента пострадал полицейский. Задержать нападавших правоохранителям не удалось.
Активисты считают, что за нападением стоит праворадикальная организация “Социальное патриотическое движение”.
Члены организация признали, что организовали контр-акцию против “анархо-феминистского” марша, однако опровергают свою причастность к нападению.
Как сообщал УНН, проект новой конституции Кубы предусматривает возможность заключения однополых браков.