Вооруженные неизвестные совершили нападение на участников марша за легализацию абортов в Чили

В сообщении журналистов указано, что неизвестные в масках ударили одну из участниц марша ножом в живот, а двух других — в ноги. Полученные ранения не угрожают жизни активисток. Также в результате инцидента пострадал полицейский. Задержать нападавших правоохранителям не удалось.

Активисты считают, что за нападением стоит праворадикальная организация “Социальное патриотическое движение”.

Члены организация признали, что организовали контр-акцию против “анархо-феминистского” марша, однако опровергают свою причастность к нападению.

Как сообщал УНН, проект новой конституции Кубы предусматривает возможность заключения однополых браков.