Озброєна ножем палестинка здійснила напад на військових Ізраїлю

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Ізраїльські солдати в неділю відкрили вогонь по палестинці, що напала на них з ножем на Західному березі річки Йордан. Про це повідомила пресслужба Армії оборони Ізраїлю, пише УНН.

Деталі

“Озброєна ножем нападаниця спробувала напасти на військових на перехресті Гуш-Еціон на південь від Віфлеєма (велике палестинське місто на Західному березі). Солдат Армії оборони Ізраїлю вистрілив в нападницю і нейтралізував її”, — йдеться в повідомленні. У пресслужбі армії оборони уточнили, що з ізраїльського боку постраждалих немає.

За інформацією газети The Jerusalem Post, нападниця отримала вогнепальне поранення в ногу і спрямована в госпіталь на лікування.

Більш конкретної інформації ЗС Ізраїлю на даний момент не наводили.

בהמשך לדיווח הראשוני, מחבלת חמושה בסכין הגיעה לצומת גוש עציון שבמרחב החטיבה המרחבית “עציון” וניסתה לדקור את לוחמי צה"ל ששהו בנקודה. לוחם בכוח פתח בנוהל מעצר חשוד שכלל ירי לעבר המחבלת.
המחבלת נוטרלה ואין נפגעים לכוחותינו pic.twitter.com/8yUkmBBQyG

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 2, 2021

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