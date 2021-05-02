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Вооруженная ножом палестинка совершила нападение на военных Израиля

Вооруженная ножом палестинка совершила нападение на военных Израиля

Киев  •  УНН

 • 17567 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Израильские солдаты в воскресенье открыли огонь по напавшей на них с ножом палестинке на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, пишет УНН.

Детали

“Вооруженная ножом нападавшая попыталась напасть на военных на перекрестке Гуш-Эцион к югу от Вифлеема (крупный палестинский город на Западном берегу). Солдат Армии обороны Израиля выстрелил в нападавшую и нейтрализовал ее”, — говорится в сообщении. В пресс-службе армии обороны уточнили, что с израильской стороны пострадавших нет.

По информации газеты The Jerusalem Post, нападавшая получила огнестрельное ранение в ногу и направлена в госпиталь на лечение.

Более конкретной информации ВС Израиля на данный момент не приводили.

בהמשך לדיווח הראשוני, מחבלת חמושה בסכין הגיעה לצומת גוש עציון שבמרחב החטיבה המרחבית "עציון" וניסתה לדקור את לוחמי צה"ל ששהו בנקודה. לוחם בכוח פתח בנוהל מעצר חשוד שכלל ירי לעבר המחבלת.
המחבלת נוטרלה ואין נפגעים לכוחותינו pic.twitter.com/8yUkmBBQyG

— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 2, 2021

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