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Овочі почнуть дорожчати вже у вересні, а ціни на м'ясо і молочку будуть стабільними

Овочі почнуть дорожчати вже у вересні, а ціни на м'ясо і молочку будуть стабільними

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Ціни на овочі в Україні почнуть зростати вже наприкінці вересня, тоді як вартість м'яса і молочних продуктів буде стабільною. Такий прогноз надав виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин у коментарі кореспонденту УНН.

"У нас сьогодні на молочку і на м'ясо ціни приблизно такі, як і в наших сусідів, то у випадку будь-якого зростання цін вище, ніж рівень інфляції, який зафіксований у країні, до нас просто піде масований імпорт. Тому по цих продуктах якихось серйозних цінових коливань, традиційних для України, не буде.

Єдине, що буде дорожчати, – це овочі, оскільки вони на сьогодні є значно дешевші, ніж європейські. Ціна на них буде підтягатися в наших традиційних сценаріях", - зазначив економіст.

За його словами, наразі овочі в Україні є найдешевшими, однак вже наприкінці вересня, коли завершиться збір урожаю, ціна на цю продовольчу групу почне зростати, досягнувши піку в лютому наступного року. Як зазначив експерт, ціна на овочі за осінньо-зимовий сезон зросте в середньому на 150-170%, деякі овочі можуть збільшитися в ціні у кілька разів, подібно до цибулі минулого року, яка подорожчала на 250%.

При цьому, він додав, що таке щорічне зростання цін на овочі в Україні пояснюється відсутністю умов для зберігання і великим відсотком втрат цієї продукції, що виробляється, в основному, у приватних домогосподарствах.

Раніше Нацбанк пояснив подорожчання огірків та помідорів.

Нагадаємо, на думку експертів, в Україні вартість хліба буде зростати кожен місяць до кінця року.

Українські Національні Новини

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