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НБУ пояснив подорожчання огірків та помідорів

НБУ пояснив подорожчання огірків та помідорів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. На фоні надходження нового врожаю підвищення цін на овочі борщового набору у липні сповільнилося, тоді як стрімкіше дорожчали огірки, помідори, кабачки, баклажани через несприятливі погодні умови. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацбанку.

"Завдяки надходженню нового врожаю очікувано сповільнилося зростання цін на овочі борщового набору. Так, знизилися темпи зростання цін на цибулю та буряк, а ціни на моркву виявилися навіть нижчими, ніж рік тому", - повідомили у НБУ.

Загалом же, за даними Нацбанку, зростання цін на сирі продукти харчування у липні прискорилося до 10,3% у річному вимірі.

"Через несприятливі погодні умови стрімкіше дорожчали огірки, помідори, кабачки, баклажани. Також і надалі знижувалися темпи падіння цін на яблука", - повідомили у НБУ.

Високий зовнішній попит і скорочення поголів'я худоби, як вказано, зумовили прискорення зростання цін на усі види сирого м’яса та молоко. Уповільнилося здешевлення яєць. Крім того, очікування гіршого врожаю цукрових буряків в Україні та підвищення світових цін зумовили подорожчання цукру, зауважили у Нацбанку.

Нагадаємо, раніше подорожчання борщового набору обігнало інфляцію.

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