НБУ пояснив подорожчання огірків та помідорів

КИЇВ. 13 серпня. УНН. На фоні надходження нового врожаю підвищення цін на овочі борщового набору у липні сповільнилося, тоді як стрімкіше дорожчали огірки, помідори, кабачки, баклажани через несприятливі погодні умови. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Нацбанку.