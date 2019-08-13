НБУ объяснил подорожание огурцов и помидоров
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. На фоне поступления нового урожая повышение цен на овощи борщового набора в июле замедлилось, тогда как стремительнее дорожали огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
"Благодаря поступлению нового урожая ожидаемо замедлился рост цен на овощи борщового набора. Так, снизились темпы роста цен на лук и свеклу, а цены на морковь оказались даже ниже, чем год назад", - сообщили в НБУ.
В целом же, по данным Нацбанка, рост цен на сырые продукты питания в июле ускорился до 10,3% в годовом измерении.
"Из-за неблагоприятных погодных условий стремительнее дорожали огурцы, помидоры, кабачки, баклажаны. Также и в дальнейшем снижались темпы падения цен на яблоки", - сообщили в НБУ.
Высокий внешний спрос и сокращение поголовья скота, как указано, обусловили ускорение роста цен на все виды сырого мяса и молоко. Замедлилось удешевление яиц. Кроме того, ожидания худшего урожая сахарной свеклы в Украине и повышение мировых цен обусловили подорожание сахара, отметили в Нацбанке.
Напомним, ранее подорожание борщового набора обогнало инфляцию.