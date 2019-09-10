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Овощи начнут дорожать уже в сентябре, а цены на мясо и молочку будут стабильными

Овощи начнут дорожать уже в сентябре, а цены на мясо и молочку будут стабильными

Киев  •  УНН

 • 17186 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Цены на овощи в Украине начнут расти уже в конце сентября, тогда как стоимость мяса и молочных продуктов будет стабильной. Такой прогноз дал исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин в комментарии корреспонденту УНН.

"У нас сегодня на молочку и на мясо цены примерно такие, как и у наших соседей, то в случае любого роста цен выше, чем уровень инфляции, который зафиксирован в стране, к нам просто пойдет массированный импорт. Поэтому по этим продуктам каких-либо серьезных ценовых колебаний, традиционных для Украины, не будет.

Единственное, что будет дорожать, - это овощи, поскольку они сегодня значительно дешевле, чем европейские. Цена на них будет подтягиваться в наших традиционных сценариях", - отметил экономист.

По его словам, сейчас овощи в Украине являются самыми дешевыми, однако уже в конце сентября, когда завершится сбор урожая, цена на эту продовольственную группу начнет расти, достигнув пика в феврале следующего года. Как отметил эксперт, цена на овощи за осенне-зимний сезон вырастет в среднем на 150-170%, некоторые овощи могут увеличиться в цене в несколько раз, подобно как лук в прошлом году, который подорожал на 250%.

При этом, он добавил, что такой ежегодный рост цен на овощи в Украине объясняется отсутствием условий для хранения и большим процентом потерь этой продукции, которая производится, в основном, в частных домохозяйствах.

Ранее Нацбанк объяснил подорожание огурцов и помидоров.

Напомним, по мнению экспертов, в Украине стоимость хлеба будет расти каждый месяц до конца года.

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