Овідіопольського вбивцю на Одещині оточили і запропонували здатися - поліція

Активну фазу спецоперації відновили сьогодні на світанку. Підозрюваного в убивстві оточили на безлюдній території, там знаходяться бази відпочинку, порожні дачі, в яких він може ховатися. У спецоперації “Сирена” беруть участь понад 500 співробітників поліції, Нацгвардії, СБУ.

Не виключено, що розшукуваний озброєний вогнепальною зброєю. На місці працюють також і кінологи із собаками.

Нагадаємо, вчора на Одещині сталось подвійне вбивство матері та доньки. Вбивця відрізав жертвам голови в Овідіополі. Зловмисник підпалив два будинки, а також мав намір вчинити ДТП з великою кількістю потерпілих. Для цього він планував наїхати на велике скупчення людей на вантажному автомобілі, яким незаконно заволодів.