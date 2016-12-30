Овідіопольського вбивцю на Одещині оточили і запропонували здатися - поліція
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 30 грудня. УНН. Правоохоронці ГУ НП в Одеській області звужують кільце можливого перебування вбивці матері та дитини і пропонують добровільно здатися. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУ НП в Одеській області.
Активну фазу спецоперації відновили сьогодні на світанку. Підозрюваного в убивстві оточили на безлюдній території, там знаходяться бази відпочинку, порожні дачі, в яких він може ховатися. У спецоперації “Сирена” беруть участь понад 500 співробітників поліції, Нацгвардії, СБУ.
Не виключено, що розшукуваний озброєний вогнепальною зброєю. На місці працюють також і кінологи із собаками.
Нагадаємо, вчора на Одещині сталось подвійне вбивство матері та доньки. Вбивця відрізав жертвам голови в Овідіополі. Зловмисник підпалив два будинки, а також мав намір вчинити ДТП з великою кількістю потерпілих. Для цього він планував наїхати на велике скупчення людей на вантажному автомобілі, яким незаконно заволодів.