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Овидиопольского убийцу в Одесской области окружили и предложили сдаться - полиция

Овидиопольского убийцу в Одесской области окружили и предложили сдаться - полиция

Киев • УНН

 • 10030 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Правоохранители ГУ НП в Одесской области сужают кольцо возможного пребывания убийцы матери и ребенка и предлагают добровольно сдаться. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Активную фазу спецоперации возобновили сегодня на рассвете. Подозреваемого в убийстве окружили на безлюдной территории, там находятся базы отдыха, пустые дачи, в которых он может скрываться. В спецоперации "Сирена" принимают участие более 500 сотрудников полиции, Нацгвардии, СБУ.

Не исключено, что разыскиваемый вооружен огнестрельным оружием. На месте работают также и кинологи с собаками.

Напомним, вчера в Одесской области произошло двойное убийство матери и дочери. Убийца отрезал жертвам головы в Овидиополе. Злоумышленник поджег два дома, а также намеревался совершить ДТП с большим количеством пострадавших. Для этого он планировал наехать на большое скопление людей на грузовом автомобиле, которым незаконно завладел.

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