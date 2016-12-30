Овидиопольского убийцу в Одесской области окружили и предложили сдаться - полиция
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Правоохранители ГУ НП в Одесской области сужают кольцо возможного пребывания убийцы матери и ребенка и предлагают добровольно сдаться. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.
Активную фазу спецоперации возобновили сегодня на рассвете. Подозреваемого в убийстве окружили на безлюдной территории, там находятся базы отдыха, пустые дачи, в которых он может скрываться. В спецоперации "Сирена" принимают участие более 500 сотрудников полиции, Нацгвардии, СБУ.
Не исключено, что разыскиваемый вооружен огнестрельным оружием. На месте работают также и кинологи с собаками.
Напомним, вчера в Одесской области произошло двойное убийство матери и дочери. Убийца отрезал жертвам головы в Овидиополе. Злоумышленник поджег два дома, а также намеревался совершить ДТП с большим количеством пострадавших. Для этого он планировал наехать на большое скопление людей на грузовом автомобиле, которым незаконно завладел.