ОВА: навколо Лисичанська окупантами завдано три авіаудари, у Сєвєродонецьку - бої
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Ворог тричі атакував з повітря – в районах Білої Гори, Мирної Долини і одного зі зруйнованих мостів, що з’єднує Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Про це повідомив Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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“Навколо Лисичанська завдано трьох авіаударів, у Сєвєродонецьку — бої. Значні руйнування житлового фонду в Гірському, де за 19 червня росіяни пошкодили одразу 19 будинків, у Врубівці — сім, у Лисичанську обстріляні декілька адміністративних будівель”, — зазначив він.
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Ворог тричі атакував з повітря — в районах Білої Гори, Мирної Долини і одного зі зруйнованих мостів, що з’єднує Лисичанськ та Сєвєродонецьк.
“Непридатні для переміщення мости окупанти обстрілюють регулярно, добиваючи залишки інфраструктури. Вкотре постраждали селища Павлоград і Синецький. Також в Сєвєродонецьку під вогонь противника потрапила територія заводу „Склопластик“ та полігону рятувальників”, — додав він.
Протягом 19 червня зі ствольної та реактивної артилерії обстріляні Лисичанськ, Сиротине, Воронове, Борівське, Біла Гора, Устинівка, Мирна Долина, Тошківка, Оріхове, Золоте-3, Миколаївка, Білогорівка.
Нагадаємо
Зараз у Сєвєродонецьку російські окупанти застосовують “повзучу” тактику: стріляють з артилерії, скидають авіабомби на позиції українських захисників і намагаються просто “продавлювати” метр за метром.