ОВА: вокруг Лисичанска оккупантами нанесены три авиаудара, в Северодонецке - бои
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Враг трижды атаковал с воздуха – в районах Белой Горы, Мирной Долины и одного из разрушенных мостов, что объединяет Лисичанск и Северодонецк. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
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“Вокруг Лисичанска нанесены три авиаудара, в Северодонецке — бои. Значительные разрушения жилого фонда в Горном, где за 19 июня россияне повредили сразу 19 домов, в Врубовке — семь, в Лисичанске обстреляны несколько административных зданий”, — отметил он.
Детали
Враг трижды атаковал с воздуха — в районах Белой Горы, Мирной Долины и одного из разрушенных мостов, что объединяет Лисичанск и Северодонецк.
“Непригодные для перемещения мосты оккупанты обстреливают регулярно, добивая остатки инфраструктуры. Еще раз пострадали селения Павлоград и Синецкий. Также в Северодонецке под огонь противника попала территория завода „Стеклопластик“ и полигона спасателей”, — добавил он.
В течение 19 июня из ствольной и реактивной артиллерии обстреляны Лисичанск, Сиротино, Вороново, Боровское, Белая Гора, Устиновка, Мирная Долина, Тошковка, Орехово, Золотое-3, Николаевка, Белогоровка.
Напомним
Сейчас в Северодонецке российские оккупанты применяют “ползучую” тактику: стреляют из артиллерии, сбрасывают авиабомбы на позиции украинских защитников и пытаются просто “продавливать” метр за метром.